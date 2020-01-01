كيران تريبيير: برشلونة الأفضل في العالم لكننا جئنا للفوز بالسوبر

تريبيرر واثق من قدرة فريقه على إقصاء برشلونة من كأس السوبر

قال كيران تريبيير الظهير الأيمن لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، إن على فريقه اللعب دائمًا بعقلية الفوز والقتال في كل مباراة.

الظهير الإنجليزي، يستعد رفقة فريقه أتليتكو مدريد لمواجهة برشلونة غدًا، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في المملكة العربية السعودية.

اللاعب أضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "أخوض أول لقاء لي رفقة أتليتكو على لقب بطولة، وسأبذل قصارى جهدي للفوز باللقب وسندخل مباراة الغد بتركيز كبير من أجل الصعود للمباراة النهائية".

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وتابع: "لعبنا ضد برشلونة في الدور الأول في مسابقة الدوري وخسرنا بهدف نظيف بعد أن قدمنا مباراة أكثر من رائعة، ولكن ينبغي علينا في هذه المباراة أن نثق بإمكانيتنا، نعلم أننا نواجه واحد من أقوى فرق العالم ولديهم ليونيل ميسي، ولكن نحن أيضًا نمتلك لاعبين رائعين يمكنهم تحقيق الفوز واللقب".

وعند سؤاله عن سعادته بتجربته في إسبانيا قال: "أتيت الصيف الماضي، أنا سعيد هنا تأقلمت بشكل سريع مع كل اللاعبين، طموحي يتلخص في الفوز بلقب رفقة الفريق".

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وأردف: "الجماهير في السعودية رحبت بنا بشكل رائع للغاية، علينا أن نثبت لهم أننا نستحق هذا الدعم ونفوز بالمباراة، ينبغي علينا المنافسة على كل البطولات التي نشارك بها".

يذكر أن أتليتكو مدريد تعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي، قادماً من توتنهام الإنجليزي مقابل 22 مليون جنيه إسترليني لمدة 3 مواسم.