"بكيت لأربع ساعات" .. أنشيلوتي يكشف موقف بيلينجهام وفينيسيوس من ديربي مدريد

الإيطالي لا يبدي أي انزعاج حيال أي ملف

خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني، تناول الإيطالي كارلو أنشيلوتي عددًا من الحالات المتعلقة بلاعبيه وموقفهم من المباراة الهامة.

ومع تلقي جماهير ريال مدريد أنباء جيدة بشأن البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي تدرب مع المجموعة لأول مرة منذ تعرضه للإصابة، أكد أنشيلوتي أنه "لن تكون هناك مغامرة ولو بنسبة 1٪ في الدفع بفينيسيوس، صحيح أنه يحتاج الوقت لتكون حالته مثالية، إلا أن الأهم بالنسبة لنا الآن هو أن فينيسيوس قد تعافى".

وأردف حيال فينيسيوس: "لا أظن أن ملعب أتلتيكو مدريد سيكون به ضجيج ضد فينيسيوس، أعتقد أن الأجواء ستكون هادئة ويسودها الاحترام".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخلال الساعات الأخيرة، تحدثت بعض التقارير عن إصابة محتملة للإنجليزي جود بيلينجهام أهم نجوم ريال مدريد في الوقت الراهن.

عن هذا قال أنشيلوتي: "الأمر طريف بعض الشيء، لقد شعر بالألم مرة واحدة واستراح وتعافى، هذا كل شيء، وسيكون في المباراة".

وأردف عن رد فعله حين علم بتلك الانزعاجات لدى بيلينجهام: "لقد بدأت في البكاء لمدة 3 أو 4 ساعات (يضحك).. لا شيء، لقد تعافى".