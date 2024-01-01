كيبا أم لونين.. أنشيلوتي يحسم موقفه بشأن حارس مواجهة مايوركا

هل تغيرت قناعة المدرب الإيطالي؟

حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، موقفه بشأن الحارس الأساسي في مواجهة ريال مايوركا بعد غد الأربعاء، ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن أنشيلوتي استقر على الأوكراني أندري لونين لحماية عرين الميرنجي، وذلك بسبب معاناة الإسباني كيبا أريزابالاجا من بعض الانزعاجات العضلية.

ويبدو أن لونين أمام فرصة ذهبية لحجز مكانه في التشكيلة الأساسية بكأس السوبر الإسباني المقررة في السعودية هذا الشهر، إذ سيحسم أنشيلوتي قراره "بناء على مردود (أندري) أمام مايوركا، وهذا لا يعني أن هناك شكوكًا حول كيبا، فالمدرب يثق بشكل مطلق في الثنائي"، حسب ماركا.

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واستغل لونين تعرض كيبا للإصابة بأفضل شكل ممكن، حيث أقنع أنشيلوتي بقدراته، وأبعد النجم الإسباني عن التشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة.

بدأ لونين 7 مباريات في الدوري الإسباني، واستقبل 4 أهداف فقط، مقابل 7 أهداف لكيبا في 11 مباراة، أما في دوري أبطال أوروبا، فخاض كيبا 4 مباريات واستقبل 5 أهداف، مقابل هدفين في مباراتين للأوكراني.