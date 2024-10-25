"مبابي لم يظهر نسخته مع باريس سان جيرمان"

يرى الأرجنتيني كون أجويرو، لاعب مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، أن لامين يامال نجم البلوجرانا يمتلك موهبة أكبر من فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد.

وقال أجويرو مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لامين يامال وفينيسيوس؟ الاثنان لاعبان من الطراز العالمي، لكني أرى الإسباني لديه موهبة أكثر بكثير، على الرغم من أن فيني لديه خبرة أكبر ومسيرته قوية بالألقاب التي فاز بها مع مدريد".

وأضاف: "بالطبع فينيسيوس هو أحد أفضل ثلاث لاعبين في العالم، لكني أفضل يامال لأنه أصغر ولديه موهبة أكبر، لكن علينا أن نرى كيف سيمضي في غضون بضع سنوات، لأن كل شيء يعتمد على عقلية اللاعب وإلى أي مدى يمكنه الذهاب، لكنه يُظهر أنه موهبة لا يمتلكها سوى قلة قليلة".

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وتطرق أجويرو للحديث عن كيليان مبابي نجم ريال مدريد، "حتى الآن مبابي لم يظهر النسخة التي كان عليها مع باريس سان جيرمان، لذلك عند اللعب ضد الميرنجي عليك تأمين جبهة فينيسيوس.. هو من يكسر اللعبة ويمكن أن يؤذيك".

وفيما يتعلق بالكلاسيكو، يرى الأرجنتيني أن برشلونة المرشح الأوفر حظًا للفوز، لكنه قال: "ريال مدريد لا يحتاج إلى أكثر من 20٪ استحواذ على الكرة حتى يسجل. لماذا هذا؟ لا نعرف، لكن تاريخيًا، في آخر 10 دقائق لديهم أشياء لا يمتلكها البقية".

وختم: "عانيت من ذلك في أتلتيكو مدريد. يقولون كم أن ريال مدريد محظوظ وكم هو سيئ، لكن الأمر ليس كذلك. إذا فزت عدة مرات في الدقيقة الأخيرة، فهذا ليس حظًا، بل شيء لا يملكه الآخرون".