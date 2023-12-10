"كونوا أكثر عدوانية".. سحر جوارديولا ينقذ السيتي من سيناريو أسود

هكذا أفلت السيتي من اللعنة!

كان لحديث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مع لاعبيه بين شوطي مباراة لوتون تاون، مفعول السحر، في تحويل نتيجة المباراة من التأخر بهدف إلى فوز بثنائية.

واستعاد السيتي ذاكرة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، على حساب مضيفه لوتون تاون (2-1)، اليوم الأحد، ضمن الجولة 16 من المسابقة، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة ويواصل القتال نحو الصدارة التي يحتلها ليفربول بفارق 4 نقاط.

وحاول بيب احتواء لاعبيه بين شوطي اللقاء، حيث نقل موقع "دايلي ميل" البريطاني، كواليس حديثه مع نجوم السيتي، من أجل إنقاذ الفريق من سيناريو التعثر الخامس على التوالي في البريميرليج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال جوارديولا في حديثه للاعبيه: "لا تخجلوا من أنفسكم، إذا سجلوا هدفا ثانيا، فهل سنشتكي مرة أخرى ونقول إننا لم نكن محظوظين؟".

ووجه بيب كلامه لمهاجمي السيتي، الذين لعبوا اليوم في غياب هداف الفريق إيرلينج هالاند: "كونوا أكثر عدوانية وسجلوا الأهداف. قاتلوا على كل كرة عرضية بشكل أفضل في الدقائق الأخيرة وكونوا إيجابيين على المرمى".

واستكمل: "من الطبيعي أن نقول أن السيتي لم يعد كما كان، وانتهى الأمر. هذا جميل، لكن دعونا نثبت خطأ هذا الادعاء، ونظهر أننا مازلنا نريد أن ننافس. أنتم مجموعة غير عادية من اللاعبين".

وتابع: "علينا أن نقدم المزيد، بعد التعثر في المباريات الأخيرة هل نأسف على أنفسنا؟ لا إنها كرة القدم نفوز ونخسر، وهذه هي الحياة".