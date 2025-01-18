"ابني لا ينام مع رجال" .. كونسيساو يُورط نفسه قبل مواجهة يوفنتوس بسبب نكتة معادية للمثليين

هجوم على المدرب البرتغالي في إيطاليا

تسبب سيرجيو كونسيساو مدرب فريق ميلان، في إثارة حالة من الجدل في إيطاليا، بسبب نكتة معادية للمثليين أطلقها في المؤتمر الصحفي لمواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

القصة بدأت بالتكهنات المحيطة بانتقال جواو فيليكس إلى ميلان، استغلالًا للعلاقة الجيدة التي تجمعه برودريجو كونسيساو ابن مدرب الروسونيري، والذي سبق أن لعب بجواره في بنفيكا بمراحل الشباب.

أحد الصحفيين قال لكونسيساو:"أردت أن أطرح عليك سؤالًا حول سوق الانتقالات، وعن اللاعب الذي تزامل مع ابنك رودريجو ونام معه"، وبعدها أدرك البرتغالي أن الحديث عن فيليكس بعد لحظات من التفكير.

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وهنا رد مدرب ميلان قائلًا:"ماذا؟ الأمور اتضحت الآن، ابني ينام مع رجل آخر؟ كن حذرًا، إنه رجل حقيقي وأخبرني بذلك، هو ينام مع الفتيات فقط، اهدأ".

وتسبب هذا المشهد في ضحكات الحاضرين بالمؤتمر الصحفي، ولكن كونسيساو تعرضت لانتقادات عنيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أنباء حول إمكانية خروجه باعتذار ونفس الأمر لميلان.

يذكر أن كونسيساو انتقل مؤخرًا لتدريب ميلان بعد رحيل باولو فونسيكا، وحصل على شعبية سريعة بين المشجعين بسبب حصوله على لقب كأس السوبر الإيطالي، والذي حسمه بالفوز على الغريم والجار اللدود إنتر في المباراة النهائية يوم 6 يناير الجاري.