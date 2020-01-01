كونتي يوضح موقف سانشيز ولوكاكو قبل مواجهة ريال مدريد

أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر يتحدث عن مواجهة فريقه المقبلة ضد ريال مدريد وحالة الثنائي المصاب أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو.

أوضح أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر مستجدات إصابة الثنائي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق ومعه أليكسيس سانشيز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كونتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفريق أمام بارما في الدوري الإيطالي.

وقال كونتي: "روميلو لوكاكو يعاني من مشكلة عضلية منذ آخر مرة سدد فيها ركلة حرة في القائمة، وهناك أيضًا سانشيز ضمن الغيابات".

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وأضاف عن مشاركته ضد ريال مدريد: "الكل يعرف أهمية لوكاكو بالنسبة لنا، سنعمل في الفترة المقبلة من أجل الأفضل بالنسبة له، ويجب أن نتجنب التسرع".

وأردف: "الكل هنا يتحمل المسؤولية بالأخص اللاعبين، والجميع يدرك الدور الذي يقع عليه في تلك المرحلة".

وكان إنتر قد تعادل مع شاختار دونستيك في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا وهو ما صعب موقفه في دور المجموعات.

جدير بالذكر أن مجموعة إنتر يتصدرها شاختار برصيد أربع نقاط، ويحل إنتر ثالثًا بنقطتين بعد التعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ وشاختار.