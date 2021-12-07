كونتي يمنح بيل طوق النجاة من جحيم ريال مدريد

أصبح مستقبل الويلزي جاريث بيل بعيدًا للغاية عن نادي ريال مدريد الإسباني، وارتبط من جديد بالعودة إلى توتنهام الإنجليزي.

قضى بيل الموسم الماضي معارًا في توتنهام، لكنه عاد إلى ريال مدريد قبل بداية موسم 2021-22، والذي كان حتى الآن مليئًا بالإصابات.

ويقضي جاريث بيل الموسم الأخير في عقده مع ريال مدريد، ومن غير المحتمل أن يقوم النادي الملكي بتجديد عقده.

ولعب بيل أول ثلاث مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم، لكنه لم يلعب منذ ذلك الحين، حيث تعرض لإصابة في الركبة، وبعد أن لعب مع منتخب ويلز في فترة التوقف الدولي في نوفمبر، تعرض لإصابة جديدة في ربلة الساق.

وحسب الصحفي أكرم كونور، فإن استمرار جاريث بيل في ريال مدريد أصبح مستبعدًا، مع رغبة توتنهام في استعادته.

وأشار الصحفي التركي إلى أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام سعيد للغاية بفكرة عودة جاريث بيل، ويوافق مجلس إدارة "سبيرز" عليها.

وسيكون بيل بالطبع متاحًا بالمجان في نهاية الموسم، وفي هذه المرحلة من مسيرته المهنية والنظر إلى سجل إصاباته في السنوات الأخيرة، سيتعين عليه الموافقة على تخفيض راتبه.

وخلال الموسم الماضي مع توتنهام سجل جاريث بيل 16 هدفًا في جميع المسابقات، ويبدو أنه يمكن أن يعود إلى المكان الذي شهد أكبر فترات التألق في مسيرته.

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