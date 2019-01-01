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كونتي يطالب إنتر بضم ظهيري روما

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Getty Images
إنتر مهتم بعديد النجوم من روما
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر مهتم بالتعاقد مع ظهيري روما أليكساندر كولاروف وأليساندرو فلورينزي بناء على طلب من مدربه الجديد أنطونيو كونتي.

إنتر سبق وتعاقد مع رادجا ناينجولان الصيف الماضي من الجيالوروسي، وذكرت تقارير أنه أيضاً أنهى إجراءات ضم إيدن دجيكو للموسم المقبل.

وقالت "توتوسبورت" إن كونتي معجب كبير بإمكانيات فلورينزي منذ وقته مع في المنتخب الإيطالي، إذ شارك في 17 من 25 مباراة له مع الأتزوري.

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وأضاف التقرير أن قدرة فلورينزي على شغل أكثر من مركز مهمة لكونتي، ولكن العقبة تبقى كونه قائد الذئاب الجديد وعدم وجود اتجاه للتفريط فيه.

وعلى الجانب الآخر، أشارت "لاجازيتا" وعدة صحف أخرى أن كولاروف هدف حقيق للنيراتزوري بسبب ملائمته لخطة 3-5-2 التي ينتهجها كونتي.

وأفادت التقارير أن كونتي معجب بالشخصية القيادية للاعب الصربي وخبرته الكبيرة من الرغم من تقدمه بالعمر وبلوغه الرابعة والثلاثين نوفمبر المقبل.

وأعلن إنتر فجر الجمعة الماضي تعيين كونتي مدرباً للفريق لثلاث مواسم مقبلة بداية من الصيف الجاري.

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