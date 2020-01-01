كونتي: ميلان محظوظ.. بيولي: بعيدون عن تحقيق الدوري الإيطالي

إشادة كبيرة بإبراهيموفيتش..

بدت السعادة واضحة في كلمات ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، بعد الفوز في ديربي مدينة ميلانو، بينما أراجع أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، الهزيمة للحظ.

زلاتان إبراهيموفيتش وضع هدفين لميلان في الشوط الأول، ثم قلّص روميلو لوكاكو الفارق وحاول النيراتزوري العودة بيد أن كتيبة بيولي صمدت وظفرت بالثلاث نقاط.

كان هذا هو الانتصار الرابع على التوالي لميلان في الدوري الإيطالي ليتصدر البطولة مستغلًا تعثر أتالانتا، بينما تزداد الشكوك كثيرًا حول مستقبل كونتي مع هذه البداية المتواضعة.

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بيولي بعد المباراة تحدث للصحافة وقال "إنه نصر مهم لمشجعينا، الطريق لا يزال طويلًا ونحن بحاجة إلى التحسن والتطور. إبراهيموفيتش كان متعبًا وأراد التغيير ولكنني لم ألتفت له، وجوده مهم بالنسبة لنا".

كما تابع "زلاتان محترف مثالي يتمتع بروح المنافسة، في اليوم الأول قال لي أنت المدرب وأنا اللاعب، قد نختلف في بعض الأحيان بوجهات النظر ولكن هذا هو الحال بالنسبة للجميع".

وأضاف مجيبًا عن إذا ما كان ميلان جاهزًا للمنافسة على لقب الكالتشيو "أحب التفكير بشكل إيجابي، هناك ثلاث أو أربع أندية استثمرت بشكل أكبر، بينما استثماراتنا كانت على المدى الطويل".

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وأتم "طموحنا هو التواجد في أول 7 مراكز، أول 4 منهم سيكونوا سعداء ونأمل أن نكون منهم. للفوز بلقب السكوتيدو نحن بحاجة إلى أن نرفع مستوانا، نحن نفعل ذلك الآن لكن سنة ليست كافية".

أما كونتي فعقّب بقوله "آسف لخساراة مباراة لعبنا فيها بصورة جيدة، لقد صنعنا العديد من الفرص بينما هم كانوا محظوظين للغاية".

واختتم مجيبًا عن إذا ما عانى إنتر من أزمة دفاعية بعد بيع جودين وعدم ضم بديل "أنا لا أتحدث عن سوق الانتقالات، ما حدث تم تقييمه مع النادي، هذه التقييمات ليست من اختصاصي".

يذكر أن إنتر بعد الهزيمة اليوم بات يحتل المركز السادس برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل.