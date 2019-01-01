كونتي خارج مباراة ميلان أمام أودينيزي

الفريق بحاجة ماسة للفوز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد ميلان لمواجهة أودينيزي في افتتاح الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي غدًا الثلاثاء على ملعبه سان سيرو.

وقد أعلن الجهاز الفني بقيادة المدرب جينارو جاتوزو قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء وخلت من الظهير الأيمن أندريا كونتي للإصابة.

وأفاد موقع ميلان نيوز أن اللاعب يُعاني من إجهاد عضلي في قدمه اليُسرى ولن يستطيع خوض اللقاء، ليُضاف لزميله جاكومو بونافينتورا الغائب منذ عدة أشهر للإصابة.

دوناروما يفوز بجائزة "الخنزير الذهبي"

وتُشير التقارير المتابعة لتدريبات الروسونيري أن جاتوزو يُفكر باعتماد طريقة لعب 3-4-1-2 بتواجد لوكاس باكيتا خلف المهاجمين كريشتوف بيونتيك وباتريك كوتروني، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام سامبدوريا والتي لم يُقدم الفريق خلالها الأداء المطلوب.

يُذكر أن ميلان نجح بالفوز في 5 مباريات متتالية صعدت به للمركز الثالث في جدول الترتيب، لكنه تعرض لخسارتين متتاليتين أمام الإنتر وسامبدوريا عاد على أثرهما للمركز الرابع بفارق نقطتين عن جاره في الثالث و3 نقاط عن لاتسيو وأتالانتا في الخامس، مع بقاء مباراة مؤجلة لنسور العاصمة أمام أودينيزي.