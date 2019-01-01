دوناروما يفوز بجائزة "الخنزير الذهبي"

الجائزة التي لا يريد أحد الفوز بها

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فاز جانلويجي دوناروما بجائزة الخنزير الذهبي التي تُقدم من أحد البرامج الساخرة في إيطاليا.

ويُقدم برنامج "ستريشا لانوتيزيا" الساخر تلك الجائزة لأسوأ رياضي وإعلامي وسياسي في الأسبوع، بحيث يكون قد ارتكب حماقة كُبرى أو تعرض لموقف سيء.

وقد سبق أن فاز بالجائزة نجوم كبار مثل جانلويجي بوفون وأليساندرو دل بييرو وسيلفيو بيرلسكوني وماريو بالوتيلي وجونزالو هيجواين.

وقد قرر البرنامج الساخر منح الجائزة هذا الأسبوع لدوناروما بعد خطئه المباشر والساذج أمام سامبدوريا والذي أدى لخسارة ميلان اللقاء 1-0 وفقدانه فرصة هائلة للعودة للمركز الثالث باستغلال سقوط الإنتر أمام لاتسيو.

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وقال دوناروما "مثل تلك الأخطاء تحدث، ماذا علي أن أفعل؟ زملائي اجتمعوا بي وطلبوا مني عدم التفكير به لأن سيكون عديم الجدوى. علينا أن نمضي قدمًا، كنا نأمل الفوز بتلك المباراة. أمامنا مباراة مهمة غدًا وعلينا الفوز بها، مازال بإمكاننا إنهاء الموسم في المركز الرابع".

وأتم المراسل حواره السريع مع حارس مرمى إيطاليا بسؤاله إن كان مستعدًا ليلعب مع فريق مونزا الذي اشتراه بيرلسكوني رئيس ميلان السابق، فأجاب ساخرًا "نعم، لقد اتصل بي بالفعل".