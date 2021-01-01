كونتي مفسرًا خروج حكيمي: كان يعاني على مستوى التسديد والفاعلية

تصريحات كونتي عقب تعادل إنتر مع روما

قال المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إن خروج أشرف حكيمي كان بسبب عدم الفاعلية إلى حد ما بينما كان خروج فيدال بسبب الإصابة.

وشارك النجم المغربي أشرف حكيمي أساسيًا في مواجهة فريقه إنتر اليوم أمام نظيره روما في الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي على ملعب الأخير.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ومشاركة حكيمي قابلتها الجماهير بردود أفعال متباينة بسبب تراجع مستواه في النصف الأول من اللقاء، وتحسنه وتسجيله للهدف الثاني لفريقه في الشوط الثاني.

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وبعدما سجل الهدف وتقدم للنيراتزوري تعادل روما، وفي الدقائق الأخيرة قام أنطونيو كونتي بإخراجه على الرغم من حاجة الفريق إلى عنصر سريع على الطرف لتسجيل الهدف الثالث.

وبخصوص استبداله قال كونتي: "حكيمي كان لديه مشكلة على مستوى الفاعلية، أعطى الكثير أيضًا وهؤلاء اللاعبون لعبوا الكثير من المباريات في الأيام السبعة الماضية"

وتابع: "لدينا فريق كبير بما يكفي لإجراء تغييرات جيدة لذلك من الطبيعي أن ننظر إلى مقاعد البدلاء، لذلك من الطبيعي أن نقحم لاعبين في أي مركز"

وأضاف: "كان أداء فيدال جيدًا حقًا، كانت بداية بطيئة لكنه زاد من حدة لعبته. لقد قدم عرضًا إيجابيًا، كما كان الحال مع الآخرين، لقد غادر بسبب مشكلة جسدية لا فنية"

على الرغم من التعادل، كان كونتي سعيدًا بأداء فريقه، وذلك على الرغم من أنه شعر أنه كان بإمكانهم تحقيق الفوز وتأكيد النتيجة قبل هدف التعادل المتأخر لنادي العاصمة الإيطالية.

وأردف كونتي: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول أيضًا، دعونا لا ننسى أن روما يقاتل من أجل نفس الشيء الذي نحن عليه ويتخلفون عنا بثلاث نقاط فقط"

وأكد: "الذهاب إلى ملعب فريق صاحب المركز الثالث في الدوري واللعب بهذه الطريقة يعني أننا فريق منظم وقوي، لقد أتيحت لنا الفرصة لقتل المباراة ولكن لم نتمكن من إدارتها"

وقال أيضًا: "لقد منحنا الفرصة لروما لكي يعود إليها في وقت متأخر، لأننا نفدت طاقتنا في ذلك الوقت، إنه لأمر مخزٍ بالنسبة لنا".

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الجدير بالذكر أن حكيمي شارك أساسيًا لكنه لم يكمل المواجهة حتى النهاية، وقرر أنطونيو كونتي أن يسحبه من أرض الملعب في الدقيقة الـ 82 من عمر اللقاء.