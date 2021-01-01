خليفة مايكون وظهير بمهام رأس حربة، ماذا قدم حكيمي ضد روما؟

تعرف على أهم ما قدمه النجم المغربي أشرف حكيمي مع إنتر في لقاء الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

شارك النجم المغربي أشرف حكيمي أساسيًا في مواجهة فريقه إنتر اليوم أمام نظيره روما في الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي على ملعب الأخير.

مشاركة حكيمي قابلتها الجماهير بردود أفعال متباينة بسبب تراجع مستواه في النصف الأول من اللقاء، وتحسنه وتسجيله للهدف الثاني لفريقه في الشوط الثاني.

لماذا الشجار على فخر العرب في وجوده؟ .. ردود الأفعال على أداء حكيمي ضد روما

المزيد من الفرق

فيما يلي سنستعرض معكم أهم أرقام حكيمي في تلك المواجهة، التي كان أحد أبطالها ولولا تدخله لخسر فريقه نقطة غالية في سباق المنافسة.

حكيمي شارك أساسيًا لكنه لم يكمل المواجهة حتى النهاية، وقرر أنطونيو كونتي أن يسحبه من أرض الملعب في الدقيقة الـ 82 من عمر اللقاء.

سجل النجم المغربي هدفًا هو السادس له في هذا الموسم بالدوري الإيطالي، وهو رقم مذهل بالنسبة للاعب مركزه الأساسي دفاعي في المقام الأول.

شبكة الأرقام والإحصائيات الشهيرة "أوبتا"، أكدت أن حكيمي هو أول مدافع يتمكن من الوصول لذلك العدد من الأهداف في صفوف إنتر منذ 2010 عندما قام البرازيلي مايكون بتسجيل ست أهداف.

6 - Before Achraf #Hakimi, the last defender able to score 6 goals in a campaign was Maicon in 2009/10. Trains. #RomaInter pic.twitter.com/vP0sC2f7uG — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 10, 2021

على مستوى التسديدات كان لحكيمي تسديدتين على مرمى فريق روما كلاهما كانا داخل حدود المرمى، كخامس أفضل مسدد في المباراة خلف لوكاكو وفيدال ومخيتاريان ولاوتارو مارتينيز.

النجم المغربي لمس الكرة 50 مرة، وحاول أن يتم ثلاث مراوغات، نجح في مرواغتين منهما وفشل في واحدة، كثالث أفضل مراوغ في اللقاء خلف لوكاكو وباريلا.

أما على المستوى الدفاعي، حاول حكيمي أن يقطع الكرة أربع مرات، نجح في مرتين منهما كخامس أفضل لاعب في المباراة، وتمت مراوغته مرتين، أكثر من أي لاعب آخر في إنتر، كما أبعد كرة وحيدة عن مناطق الخطورة.

وفيما يتعلق بالتمريرات قام حكيمي بـ28 محاولة تمرير منهم 19 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 68% ويرجع ذلك المعدل المتراجع لكثرة العرضيات الغير دقيقة التي أخرجها.

وفي الوقت نفسه قدم اللاعب المغربي تمريرتين خطيرتين لزملائه في أرض الملعب ووضعهم في موقف تسجيل أمام مرمى الخصوم كخامس أكثر لاعب في المباراة.