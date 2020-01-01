كونتي: كنت على وشك تدريب ريال مدريد وزيدان شخص استثنائي

علمت أنه سيصبح مدربًا..

أفاد أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر، أنه كان قاب قوسين أو أدنى من تدريب ريال مدريد في فترة من الفترات قبل أن يقرر تأجيل الخطوة لوقتٍ لاحق، مشيدًا في الوقت نفسه بزين الدين زيدان كمدرب وكلاعب.

تصريحات المدرب الإيطالي أتت خلال المؤتمر الصحفي لمباراة النيراتزوري أمام النادي الملكي والمقرر لها يوم الثلاثاء لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

على الأغلب الفترة التي يتحدث عنها كونتي هي فترة إقالة جولين لوبيتيجي وتعيين سانتياجو سولاري خلفًا له، حينها طُرح اسم المدرب الإيطالي بقوة وكذلك طُرح مرة أخرى بعد إقالة الأخير قبل نهاية الموسم بأسابيع قليلة.

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كونتي في حديثه قال "في الماضي كانت هناك فرصة لتدريب ريال مدريد، ولكن ربما لم يكن الوقت مناسبًا، بالطبع كنت أكثر من مرة قريبًا جدًا من العمل هناك".

وتابع "الموسم كان قد بدأ بالفعل، كان سيكون من الصعب أن أتولى القيادة حينها، وضع النادي برنامجًا حينها وبطريقة مخلصة للغاية فضلت أن أؤجل هذه الخطوة".

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وأخذ كونتي في مديح خصمه زين الدين زيدان، حيث قال "ذكرياتي معه استثنائية، من وجهة نظر كرة القدم يعرف الجميع موهبته. إنه رجل استثنائي ولديّ ذكريات جيدة جدًا معه".

وأتم "لقد فهمت أنه يريد أن يصبح مدربًا عندما تناولت معه العشاء في تورينو عندما كنت مدربًا ليوفنتوس، سألني عدة أسئلة فهمت منها إلى أين يريد أن يذهب".

الجدير بالذكر أن إنتر وريال مديد فشلا في تحقيق الفوز في أول مباراتين، فتعادل النيراتزوري مع شاختار وبوروسيا مونشنجلادباخ، فيما هُزم الملكي من الأول وتعادل مع الثاني.