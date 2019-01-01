كونتي: كنا نستحق الفوز أمام روما

المدير الفني لإنتر غير راض عن تعادل فريقه أمام روما

أعرب أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر أسفه على تعادل فريقه، مساء اليوم أمام روما.

وتعادل إنتر مع روما سلبياً، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب جوزيبي مياتسا في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

وقال كونتي في تصريحات عقبت اللقاء: "إذا نظرنا للمباراة بشكل عام، فإن ميرانتي حارس روما هو رجل المباراة، لذلك فإن الاستحواذ غير مهم في تلك الحالات".

وواصل: "كان بإمكاننا أن نكون أكثر تصميماً على التسجيل في المباراة، ونحصل على النقاط".

وتابع: "الجوانب الإيجابية في المباراة هي استرجعانا للكرة بسرعة، ولكن الجانب السلبي هو أننا نفقد الكثير من طاقة بسبب المجهودات الكبيرة التي نقوم بها".

وأكمل: "نحن نعلم أن روما فريق جيد في التمريرات، لذلك الأمر لم يكن سهلاً الليلة، ولكننا خلقنا فرصاً كثيرة للتسجيل".

إنتر واصل تصدره لجدول الدوري برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، الذي يلعب أمام لاتسيو مساء الغد.