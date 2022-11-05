كونتي: كلوب هاجمنا لأننا حرمناه من لقب الدوري الإنجليزي

مواجهة منتظرة بين الفريقين على ملعب توتنهام

قرر أنطونيو كونتي مدرب توتنهام، إشعال الأجواء مع نظيره يورجن كلوب مدرب ليفربول، قبل المواجهة المرتقبة بينهما، غدًا، الأحد، بالدوري الإنجليزي.

كلوب سبق أن انتقد طريقة لعب توتنهام بعد التعادل مع الفريق اللندني 1/1 في مايو الماضي، وهي النتيجة التي ساهمت في خسارة الفريق للقب لصالح مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة.

وقبل تجدد المواجهة بينهما، قال كونتي في المؤتمر الصحفي للمباراة:"نعم لم تعجبني تصريحاته وقتها، ولكنه خسر الدوري الإنجليزي بسبب هذه النتيجة، لذلك أتفهم إحباطه لأنه لم يحصل على اللقب وتأهلنا نحن إلى دوري أبطال أوروبا".

وأضاف:"يجب على كل مدرب التحدث باسم فريقه فقط، ومن المهم لكل مدرب فهم أفضل طريقة ممكنة للحصول على نتيجة جيدة، وبكل أمانة، لقد شاهدت مباراتنا الأخيرة ضدهم مرة أخرى، وأرى أننا كنا الأحق بالفوز بهذا اللقاء، ولكني أتفهم رغبته في الحديث عنا بهذا الشكل بعدما شعر أنه سيخسر البطولة".

وتابع:"رغم كل ذلك يجب الحديث عن ليفربول وضرورة شعورهم بالفخر على المستوى الذي ظهروا به على مدار السنوات الماضية، كلوب نجح في تغيير النادي وأعطاه إمكانية للاستثمار، في بعض الأحيان كانوا ينفقون 50 مليون جنيه استرليني وبعض الأرقام الضخمة على صفقات لم تنجح وتسببت في إهدار أموال النادي".

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي بـ26 نقطة، بفارق 5 نقاط عن آرسنال المتصدر، بينما يأتي ليفربول بالمركز التاسع بـ16 نقطة.