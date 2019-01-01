كونتي: إنتر لا يملك الخبرة باستثناء جودين

هزيمة أوروبية جديدة للنيراتزوري

أشار أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، لنقص الخبرات في صفوف فريقه على كونها السبب وراء السقوط أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم إنتر بهدفين نظيفين على الفريق الألماني، ولكن الأخير عاد وفاز بثلاثة أهداف مقابل اثنين في الشوط الثاني مساء الأربعاء.

وقال كونتي مع "ميدياست": "الأمر لا يتعلق بالمستوى المرتفع في دوري الأبطال، ولكن العدد قليل على مستوى اللاعبين، عندما تشرك نفس الفريق في كل مباراة تدفع الثمن".

وأضاف: "قمنا بأخطاء رهيبة، لا يمكن أن أقول شيئاً للاعبين، أنا غاضب للغاية، لا يمكن أن تخسر بعد ما قدمنا في الشوط الأول، أضعنا كل العمل الجيد".

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واستمر الإيطالي: "لا أقدم أي طلب للنادي، سنستمر في العمل، هناك فقط سوء تخطيط للموسم، نملك ثلاثة إصابات وهناك حالة طواريء، الفرق تعاني من إصابات ولكن لا تشعر بتأثيرها مثلنا".

وختم: "نتحدث عن مجموعة لم تفز من قبل باستثناء جودين، باريلا قادم من كالياري وسينسي ساسولو، أشكر هؤلاء اللاعبين، المركز الثاني في الدوري لا يجب أن ينسينا مشاكلنا".

وتعقد موقف إنتر في المجموعة بعد توقف رصيده عند أربع نقاط في المرتبة الثالثة خلف برشلونة وبوروسيا دورتموند.