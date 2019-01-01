كومباني لا يميل إلى تجديد عقده مع مانشستر سيتي

فينسينت كومباني حائر بين الرحيل والاعتزال وتجديد عقده مع مانشستر سيتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكدت عدة صحف إنجليزية أن المدافع الدولي البلجيكي فينسينت كومباني لا يميل إلى تجديد عقده مع مانشستر سيتي.

وكان كومباني قد ابتعد عن المشهد الأساسي في مانشستر سيتي خلال الأعوام الأخيرة بسبب كثرة تعرضه للإصابة.

وأدى انضمام كلًا من جون ستونز وإيمريك لابورت إلى تقليص احتمالات مشاركة كومباني بشكل أساسي مع الفريق حتى في أوقات جاهزيته.

وفي الأونة الأخيرة، صرح كومباني بأنه يشعر بعدم القدرة على تقديم الأداء الذي كان يقدمه قبل 3 سنوات وأكثر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ أبريل ٢٠١٩

وأدت هذه المعطيات كلها إلى عدم رغبة كومباني في توقيع عقده الجديد مع مانشستر سيتي، حيث لا زال حائرًا بين عدة خيارات.

ويفكر كومباني في خوض تجربة أخرى خارج حدود أوروبا سواء في الصين أو أمريكا، أو في اعتزال اللعب بشكل نهائي.

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يذكر أن فينسينت كومباني يعد أبرز من ارتدوا قميص مانشستر سيتي في السنوات العشرة الأخيرة، أي منذ دخول النادي حيز الاستثمار.