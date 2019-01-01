مارتينبز يُبقي أبواب منتخب بلجيكا مفتوحة لكومباني بعد رحيله عن السيتي

القائد قد يلعب مجددًا مع المنتخب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبقى روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا الأبواب مفتوحة للمدافع فينسينت كومباني الذي أعلن اليوم رحيله عن مانشستر سيتي بعد 11 عامًا من اللعب بقميصه.

وأعلن كومباني اليوم عودته لأندرلخت في منصب اللاعب المدرب، وقد طمأنه المدرب مارتينيز أن تلك الخطوة لن تؤثر على حظوظه في تمثيل المنتخب البلجيكي.

إذ قال "نحن سعداء جدًا بمنصب كومباني الجديد. لقد أظهر دومًا قدرته على تولي هذا المنصب، ولا أشك أبدًا في أن المرحلة القادمة من حياته سيكون عنوانها النجاح. ونحن كاتحاد كرة القدم البلجيكي نقدم دومًا كل الدعم للاعبينا في تحدياتهم الجديدة".

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أضاف "مثل أي لاعب آخر من الشياطين الحُمر، مستوى كومباني سيكون هو العامل الحاسم في استدعائه للمنتخب من عدمه، ونحن نتطلع قدمًا للتعاون معه في تصفيات يورو 2020 خلال يونيو القادم، خاصة بعد الطريقة الرائعة التي ودع بها مانشستر سيتي".

أتم قائلًا "بجانب هذا، الدوري البلجيكي سيستفيد من انضمام لاعب كرة قدم بلجيكي مثله لأحد أنديته".

يُذكر أن كومباني نجح في الفوز بلقبه العاشر مع السيتي يوم أمس السبت، حين تُوج الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي بانتصاره على اتفورد 6-0.