خاص | مدافع سانت إتيان على رأس اهتمامات آرسنال الصيفية

المدافع صاحب الـ18 عامًا مطلوب في ملعب الإمارات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفاد مراسلنا في آرسنال أن النادي وضع مدافع سانت إتيان الشاب "ويليام ساليبا" على رأس اهتماماته الصيف القادم.

ويسعى أوناي إيمري المدير الفني للفريق الإنجليزي لدعم دفاعه بعد أدائه المتواضع خلال الموسم المنتهي حديثًا في البريميرليج، إذ استقبل 51 هدفًا.

وقد وقع اختياره على المدافع صاحب الـ18 عامًا، والذي لعب موسمًا مميزًا في الدوري الفرنسي، وخاض 17 مباراة مع فريقه في كافة بطولات الموسم.

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آرسنال راقب اللاعب بالفعل خلال عدد من المباريات في الموسم الجاري، آخرها كان مباراة انتصار سانت إتيان على نيس بثلاثة أهداف دون رد، وقد نال رضا المسؤولين.

ورغم أن ساليبا وقع عقدًا جديدًا مع فريقه الفرنسي في إبريل الماضي يمتد لـ4 سنوات قادمة، إلا أن ناديه لم يُمانع التخلي عنه حال وصل العرض المناسب، والمقدر تقريبًا بـ25 مليون جنيه إسترليني.

يُذكر أن جوزيه مورينيو سبق وأبدى إعجابه بالمدافع الشاب وتوقع له مستقبلًا جيدًا، فيما ارتبط به مانشستر يونايتد سابقًا.