كومان ينفعل بوجه الحكم: "لماذا لم تستشر الفار؟"

إنفعل مدرب برشلونة رونالد كومان بوجه حكم المباراة بين فريق وضيفه ويسكا ضمن منافسات الجولة 27 من الليغا الاسبانية بعد إحتسب ركلة جزاء على أصحاب الأرض مع الدقائق الأخيرة من الشوط الأول في حين كان البرسا متقدماً 2-0.

وأصر كومان عند صافرة نهاية الشوط على الذهاب نحو الحكم وإشهار غضبه بوجهه سائلاً: "لماذا لم تستشر غرفة الفار للتأكد إن كان قرارك صحيحاً أم لا؟ ليس هناك ركلة جزاء".

🎙️[@QueThiJugues] | Koeman to the refree on the penalty



Koeman : Why don't you go see it ? There is nothing... pic.twitter.com/w9dYQzqWQs