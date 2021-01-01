كومان ينفعل بوجه الحكم: "لماذا لم تستشر الفار؟"

ركلة جزاء تثير الجدل ضد برشلونة

إنفعل مدرب برشلونة رونالد كومان بوجه حكم المباراة بين فريق وضيفه ويسكا ضمن منافسات الجولة 27 من الليغا الاسبانية بعد إحتسب ركلة جزاء على أصحاب الأرض مع الدقائق الأخيرة من الشوط الأول في حين كان البرسا متقدماً 2-0.

وأصر كومان عند صافرة نهاية الشوط على الذهاب نحو الحكم وإشهار غضبه بوجهه سائلاً: "لماذا لم تستشر غرفة الفار للتأكد إن كان قرارك صحيحاً أم لا؟ ليس هناك ركلة جزاء".

🎙️[@QueThiJugues] | Koeman to the refree on the penalty



Koeman : Why don't you go see it ? There is nothing... pic.twitter.com/w9dYQzqWQs — BarçaTimes (@BarcaTimes) March 15, 2021

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وتمكن ويسكت من تقليص الفارق من علامة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول.

الى ذلك علّقت صحيفة الماركا بالقول: "لا يُمكن فهم كيف لم يلجأ الحكم لغرفة الفار في لقطة في مؤكدة كهذه".