كومان يكشف موقف ميسي من مباراة بيلباو وينفي غضبه بسبب سوق الانتقالات

لا يزال الأمر غامضًا..

اعتبر رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، أن ليونيل ميسي هو وحده من سيتخذ قرار المشاركة في مباراة نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام أتلتيك بيلباو، متمنيًا بالطبع تواجده في مقابلة النادي الباسكي.

وغاب ميسي عن نصف النهائي أمام ريال سوسييداد بسبب الإصابة، في المباراة التي تمكن فيها البرسا من الفوز بركلات الجزاء بعد التعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.

النادي الكتالوني يستعد لمواجهة أتلتيك بيلباو في النهائي بعد تغلب الأخير على ريال مدريد، ولا يزال موقف ميسي من التواجد بالمباراة غامضًا رغم عودته للتدريبات وتواجده في إشبيلية مع فريقه.

المزيد من الفرق

كومان في المؤتمر الصحفي للمباراة تحدث عن ميسي ووضعه بقوله "تدرب بالأمس بشكل فردي واليوم من حيث المبدأ سنرى كيف هو، لديه الكلمة الأخيرة، إنه يعرف جسده، علينا الانتظار ورؤية كيف يتطور مع الانزعاجات التي عنده".

وتابع "نأمل أن يكون ميسي في المباراة، مع الأفضل أنت لديك دائمًا المزيد من الفرص للفوز، مع ليو يكون الفريق أقوى بفضل إبداعه وفاعليته، وهو أمر نفتقر إليه أحيانًا".

"لكن إذا غاب ميسي، سنلعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها بدونه، بالنسبة لي ينبغي أن يكون جاهزًا بنسبة 100% للمشاركة، هذه ليست المباراة الأخيرة في الموسم، في النهاية القرار الأخير له."

صراع إسباني إيطالي على مدافع برشلونة

أما عن برشلونة بشكل عام، فقال "الفريق بخير، خاصةً للعب النهائي، ولكن بالطبع هناك إجهاد كبير. تنتظرنا مباراة صعبة خصم يعمل بجد ولديه تنافسية شديدة".

"إذا ضغطوا علينا، فينبغي أن نحاول اللعب بطريقتنا ونسيطر على الكرة ونقوم بما نقوم به دائمًا، لقد رأينا كيف ضغطوا ريال مدريد. سيكون الأمر صعبًا ويجب أن نكون في مستوى المباريات الأخيرة."

"في المباريات النهائية لا تحتاج إلى تحفيز، عليك فقط أن تحافظ على الهدوء والثقة وأن تتبع الخطة الموضوعة، هناك رغبة كبيرة لدينا في الفوز بحيث لا نحتاج إلى التحفيز، ليس عليك دفع نفسك بعد الآن."

وعن إقصاء ريال مدريد في نصف النهائي، عقّب "إقصائه دليل على أن كل شيء ممكن في كرة القدم إذا قاتلت. لا يمكنك أن تشعر بالراحة أبدًا، كان أتلتيك فعّالًا واستحق الوصول للنهائي".

وأتم متحدثًا عن سوق الانتقالات بعد الأنباء التي أكدت أن برشلونة لن يتعاقد مع أي لاعب "سمعت أنني مستاء وقلق وغير سعيد، ويجب أن أقول أنني بخير وسعيد، أعرف جيدًا القيود المالية للنادي، لذلك إذا لم يكن ممكنًا التوقيع مع لاعب فسنواصل بما لدينا".

الجدير بالذكر أن الصحف الإسبانية أكدت على فشل صفقة انتقال إيريك جارسيا إلى كامب نو هذا الشتاء وتأجيل الصفقة للصيف المقبل حتى ينضم مجانًا حينها في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها العملاق الكتالوني.