ديباي يغير رقمه في ليون .. هل فشلت مفاوضات برشلونة؟

مؤشرات بفشل صفقة أخرى لبرشلونة

ظهر ممفيس ديباي لاعب ليون بقميص جديد يحمل الرقم 10 في مباراة فريق أمام نيم بافتتاح الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ديباي اعتاد ارتداء القميص رقم 11، إلا أنّه قرر تغييره إلى الرقم 10 مع اقتراب بيرتراند تراوري من الرحيل إلى صفوف أستون فيلا.

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برشلونة يحاول التعاقد مع ديباي لخلافة لويس سواريز، بينما يفكر ميلان في ضمه بصفقة تبادلية مقابل لوكاس باكيتا.

وأعلن ليون بقاء ديباي في صفوفه بطريقة مختلفة بعد منحه القميص رقم 10 والذي ارتداه من قبل العديد من نجوم الفريق مثل ألكسندر لاكازيت.

Dans le vestiaire avant #OLNO ! 🔴🔵



Changement de numéros pour @Memphis et Tino Kadewere ☑️ pic.twitter.com/frEbq3hKzO — Olympique Lyonnais (@OL) September 18, 2020

لكن رئيس ليون، جان ميشيل أولاس، نفى إمكانية إتمام الصفقة مشيرًا إلى أنّه تواصل مع نظيره في برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، الذي أكد أنّ الفريق يمر بمعاناة مالية وغير قادر على جلب أي صفقات.

وقد يفشل برشلونة في التخلص من لويس سواريز، إذ يجد اللاعب صعوبة في الانضمام إلى يوفنتوس كما يرفض التخلي عن مستحقاته المالية.

جدير بالذكر أنّ برشلونة سوف يخوض مباراة ضد إلتشي غدًا، السبت، في كأس جوان جامبر في آخر لقاء تحضيري قبل انطلاق الموسم الجديد.