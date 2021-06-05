كومان يجتمع مع جوارديولا في برشلونة!

لفتة مميزة للغاية..

التقى المدير الفني الحالي لبرشلونة رونالد كومان، بالمدرب التاريخي للنادي الكتالوني بيب جوارديولا، في إقليم كتالونيا في الساعات القليلة الماضية.

اللقاء كان وديًا خالصًا بين الثنائي الصديق منذ عقود، حيث عكفا على لعب الجولف رفقة أبنائهما، في مباراة كان الفائز بها حسب المُعلن هو فريق جوارديولا.

وتبدأ قصة اللقاء برسالة أرسلها كومان إلى جوارديولا متمنيًا له التوفيق في نهائي دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، ثم رتب الثنائي أن يلتقيا خلال إجازة الفيلسوف في إقليم كتالونيا.

العلاقة بين كومان وجوارديولا قديمة للغاية، إذ تزاملا سويًا في فريق الأحلام ببرشلونة أثناء فترة يوهان كرويف في التسعينيات.

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كومان "تبنى" جوارديولا كلاعب موهوب صاعد بقوة في برشلونة بتلك الأثناء، وحرص كرويف على أن يبقيهما قريبين في سبيل أن يتعلم بيب الكثير من خبرة الهولندي الأسطوري في منتصف الملعب حينها.

وكان كومان قد مر بفترة صعبة للغاية مؤخرًا بعد تذبذب القرار في إدارة برشلونة بشأن بقائه على رأس قيادة النادي الكتالوني أو إقالته.

في نهاية المطاف، أبقى الرئيس جوان لابورتا على كومان للموسم المقبل، وبعد أيام قليلة من ارتباط جوارديولا بالعودة إلى كامب نو مجددًا لخلافة الهولندي.