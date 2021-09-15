كومان: يجب أن نتحلى بالواقعية، لسنا في مستوى بايرن ميونخ

ما رد فعل كومان وبيكيه بعد هزيمة برشلونة بثلاثية؟

عاش نادي برشلونة ليلة صعبة بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام مضيفه بايرن ميونخ، في أولى جولات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

النادي الكتالوني افتتح مشاركاته في دور المجموعات، بالسقوط بثلاثية أحرزها توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي على ملعب "كامب نو".

رونالد كومان، المدير الفني وجيرارد بيكيه، أحد قادة الفريق عبّرا عن استيائهما من الخسارة الكبيرة لكن في الوقت ذاته يبدو أن الهولندي تقبلها نظرًا "لمستوى الفريق" على حد وصفه.

ماذا قال كومان؟

أشار الهولندي في بداية حديثه إلى مشكلة الإصابات في برشلونة في ظل غياب المهاجمين عثمان ديمبلي وأنسو فاتي ومارتن برايثوايت وسيرخيو أجويرو، إلى جانب مشاركة جوردي ألبا رغم شعوره بالمرض قبل اللقاء.



وقال في مؤتمر صحفي: "يجب التحلي بالواقعية في الحياة، أظهر لاعبونا الشبان أننا نملك مستقبلا، وسيعود الكثير من اللاعبين من الإصابة وهذا هو ما عليه الأمر، نعرف أننا نفتقد عددا كبيرا من اللاعبين في الهجوم، ويجب أن ننتظر عدة أسابيع حتى نملك المزيد من البدائل والسرعة في الأمام، لا أريد البحث عن أعذار لكن كل شخص يعرف المشكلات التي لدينا".

وأضاف: "من الصعب جدًا اللعب أمام فريق مثل بايرن عندما لا تملك السرعة اللازمة في الهجوم.،يجب علينا قبول ذلك وسنواصل العمل".

ماذا قال كومان عن لاعبيه؟

دافع مدرب برشلونة عن لاعبيه رغم الهزيمة الكبيرة خاصةً سيرجي روبيرتو، الذي لاحقته صافرات الاستهجان، حيث قال: "أنا لا أحب الصافرات على لاعبي فريقي، نحن نعلم أن سيرجي ليس جناحًا وأن اللعب أمام لاعب مثل ديفيز أمر مستحيل ".

وأوضح: "جوردي ألبا كان يعاني من الحمى ليلًا، ورغم ذلك شارك، سنستعيد باقي الفريق في الأيام القادمة".

واختتم حديثه بالحديث عن جوان لابورتا وقال: "إذا كانت هناك مشكلة، فإننا سنتحدث عنها، نريد الأفضل للنادي".

ومن جانبه، ماذا قال بيكيه؟

افتتح بيكيه حديثه وقال: "النتيجة كبيرة، تنافسنا في البداية ولكنهم سجلوا هدفا من هجمة مرتدة".

وأضاف: "نأمل أن يعود المصابون، إنها سنة معقدة وسنرى ما سيحدث في نهاية الموسم، الآن نحن لسنا مرشحين للفوز ولكن كرة القدم تتغير بسرعة، الموسم الماضي لم يرشح أحد تشيلسي للتتويج باللقب".

وعلق بيكيه بخصوص صافرات الاستهجان على سيرجي روبيرتو وقال: "الصافرات على سيرجي روبيرتو تؤلمني، هو يحب هذا النادي أكثر من أي شيء، وأريد أن أذكر الناس بأنه ليس لاعب جناح".

ماذا يحدث داخل برشلونة الآن؟

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" صباح اليوم، أنّ جوان لابورتا قرر عقد اجتماع طارئ مع نائبه رافائيل يوستي ومدير كرة القدم ماتيو أليماني، عقب سقوط برشلونة بثلاثية.

وحسب التقرير ذاته فإن الاجتماع لم يسفر عن أي قرارات فورية أو مفاجأة كبيرة، بل كان الاجتماع يناقش الأسباب التي تسببت في وضع الفريق والصورة التي ظهر بها أمام بايرن ميونيخ، وللتفكير في طرق لتصحيح الأوضاع.

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