كومان يتمنى مشاركة رونالدو أمام برشلونة!

يعترف بقوة يوفنتوس..

أعرب رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عن أمانيه بأن يُشارك كريستيانو رونالدو بصورة طبيعية في مباراة فريقه أمام يوفنتوس.

ولا يزال موقف الدون من المشاركة غامضًا بعد عدم تأكد شفائه التام من فيروس كورونا الذي لحق به قبل ثلاثة أسابيع في معسكر منتخب البرتغال.

البرسا سيحلّ ضيفًا ثقيلًا على البيانكونيري في أليانز ستاديوم بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتحدث كومان في المؤتمر الصحفي عن تقديره الكبير للدون.

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الهولندي قال "إنها مباراة بين فريقين عظيمين ترغب في المضي قدمًا في المسابقة، سيكون من المهم تحقيق نتيجة جيدة، يجب أن نلعب كرة القدم التي نحبها وأن نقدم أفضل ما لدينا".

وعن رونالدو "رونالدو لاعب عظيم، لا أعرف إذا سيُسمح له باللعب أم لا، هذه ليست مشكلتي. لديّ احترام كبير له، إذا كان بمقدوره اللعب، سأكون سعيدًا".

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وتابع متحدثًا عن أندريا بيرلو "يوفنتوس لديه نفس بدايتنا للموسم، مع مدرب جديد أنت دومًا تحتاج إلى الوقت، إذا كان بيرلو يدرب يوفنتوس، فإن ذلك لشيء ما يمتلكه، أتمنى نجاحه كمدرب".

"إنها ليست مباراة حاسمة ولكنها أمام فريق عظيم ونحن نريد أن نحقق نتيجة إيجابية، يوفنتوس فريق عظيم للغاية مع العديد من اللاعبين من أصحاب الخبرة حتى رغم الإصابات، ديبالا وموراتا يمكنهما أن يسببان مشاكل لنا."

واختتم كومان حديثه مؤكدًا على أنه لا يشعر بالندم حيال تصريحاته التي هاجم فيها تقنية الفيديو بمباراة ريال مدريد، إذ قال "لست نادمًا على ما قلت ولكني لا أريد الحديث عن الأمر الآن".

يذكر أن برشلونة يلتقي مع يوفنتوس بعد أيام من الهزيمة في الكلاسيكو بكامب نو بثلاثية لهدف، لتكون الهزيمة المحلية الثانية على التوالي عقب الهزيمة من خيتافي قبلها بهدف نظيف خارج الديار.