كومان : لوك دي يونج أخطر من نيمار !

حاول التعاقد معه الصيف الماضي

أكد رونالد كومان مدرب برشلونة، على إيمانه الكبير بقدرات المهاجم الهولندي لوك دي يونج المنضرم حديثًا لصفوف الفريق.

المهاجم صاحب الـ31 سنة انتقل إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة قادمًا من إشبيلية لتعويض رحيل أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد.

برشلونة قام بتقديم اللاعب اليوم، الخميس، ليخرج كومان للحديث بنفسه عن الصفقة وسبب القيام بها.

وقال الهولندي:"لوك هو نوع مختلف من المهاجمين، واستشرت النادي حول ضمه العام الماضي لرغبتي في إضافة صفات مختلفة بخط الهجوم".

وأضاف:"عندما يتعلق الأمر بمركز المهاجم الصريح، فلوك دي يونج أخطر من نيمار، في اليوم الأخير من الانتقالات كان لدينا 3 لاعبين في الهجوم فقط بعد رحيل جريزمان ولذلك تعاقدنا معه".

وتابع:"إذا تطلبت المباريات نوعية دي يونج فسنراه يلعب بكل تأكيد، لقد تعجبت كثيرًا لماذا لا يمتلك برشلونة مهاجمًا مثله".

ومن جانبه قال دي يونج عن انتقاله للفريق الكتالوني:"لقد تحدثت مع كومان ولن أفصح عن التفاصيل، أخبرني أنه أرادني بسبب إجراء بعض التغييرات في الخطة".

يذكر أن دي يونج لعب 94 مباراة مع إشبيلية ونجح في تسجيل 19 هدفًا وصناعة 5 مع الفريق بكل البطولات.