كومان: لنطوي صفحة ميسي ونركز على "مستقبل" برشلونة!

حديث هام من المدرب الكتالوني..

على الرغم من اعترافه بأنه صُدِم لرحيل ليونيل ميسي، لكن عاد مدرب برشلونة رونالد كومان وطالب بطوي صفحة البرغوث والتركيز على مستقبل النادي الكتالوني.

برشلونة سيبدأ الدوري الإسباني خلال الساعات القليلة المقبلة بمواجهة صعبة أمام ريال سوسييداد في كامب نو، وللمرة الأولى منذ 17عامًا بدون ميسي بعد انتقاله لباريس سان جيرمان.

وبالنسبة لكومان فإن برشلونة يمتلك عددًا من اللاعبين الجيدين وسيظل منافسًا على كافة الألقاب، مع تأكيده على ضرورة الاعتماد على اللاعبين الشباب أيضًا.

الهولندي في حديث لشبكة ESPN قال "كان الأمر صعبًا لأننا لا نتحدث عن أي لاعب، نحن نتحدث عن ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم لعدة أعوام، وشعرنا جميعًا بخيبة أمل لأنه لن يلعب معنا مجددًا".

كما أضاف كومان "علينا أن نتغير سريعًا لأن الموسم الجديد قد بدأ بالفعل ولا يمكننا أن نشعر بخيبة الأمل مما حدث، علينا أن نفهم أن هناك دائمًا نهاية لكل لاعب ونغلق صفحة ميسي".

وتابع "لدينا لاعبون جدد وعلينا المضي قدمًا، ولدينا لاعبون شباب هذا الموسم وللمستقبل بشكل عام، نحن نعمل على مستقبل النادي ومن المهم التركيز على هذا وعدم التركيز على ما حدث في الأيام الماضية".

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وأتم "بالطبع سنواجه المزيد من المشاكل في تسجيل الأهداف؛ سجل ميسي 30 هدفًا الموسم الماضي، لذلك يتعين على اللاعبين الآخرين المساهمة بشكل أكبر، الأمر يتعلق بالفريق أكثر من الفرديات الآن".

الجدير بالذكر أن برشلونة ضم الرباعي سيرخيو أجويرو وإيريك جارسيا وممفيس ديباي وإيمرسون رويال خلال الميركاتو الصيفي الراهن، مع التعاقد مع يوسف دمير كلاعب في فريق الرديف سيًصعّد إلى الفريق الأول.

كما تجدر الإشارة إلى أن مشاركة ديباي في مباراة سوسييداد لا تزال محل شكوك كثيرة على إثر فشل الإدارة الكتالونية حتى اللحظة في قيده سواء هو أو إيريك جارسيا نتيجة لأزمة سقف الرواتب مع رابطة الليجا.