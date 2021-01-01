كومان: جارسيا يريد الشهرة ومن يريد الحديث عن ميسي فليتحدث!

رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة يتحدث عن مواجهة إشبيلية وحديث رحيل ميسي لباريس سان جيرمان وتصريحات رودي جارسيا مدرب ليون.

أكد رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره إشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كومان خلال المؤتمر الخاص باللقاء، وتحدث عن عدة أمور ضمنها أخبار انضمام ميسي لباريس سان جيرمان وتصريحات رودي جارسيا مدرب ليون عنه.

وقال كومان: "يبدو أن مدرب ليون يحب الظهور في الإعلام كثيرًا، وقلت سابقًا إذا ما أرادوا الحديث عن ميسي في باريس فليفعلوا ذلك، وكل هذا لا يهمني".

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وأضاف عن إصابة أراوخو واللعب بدي يونج كقلب دفاع: "هذا صحيح أقوم بذلك في بعض الأحيان، لكننا نفتقده في الوسط، سنقرر بناءًا على حاجة الفريق، هناك مينجويزا أيضًا الذي استفاد بفرصة تواجده مع الفريق الأول".

وأردف: "بعض لاعبي الفريق ليسوا في أفضل حالة بدنية لهم، ولا أريد المخاطرة، ولدينا عدة لاعبين آخرين، دعونا نرى ما الذي سيحدث".

وأكمل: "الفريق لديه حالة كبيرة من التركيز في الفترة الأخيرة، نشعر بالفخر بعد العودة بالنتيجة عدة مرات، ووفقًا للظروف الحالية أقيم الفريق بعشر درجات من عشرة".

وأنهى كلماته بالحديث عن الخصم: "إشبيلية فريق قوي ومنظم، علينا أن نجد الحلول للخروج من الضغط ونكون في أفضل حال أمامهم".

جدير بالذكر أن برشلونة يحل ضيفًا على إشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مساء الأربعاء على أن تقام مباراة العودة في كامب نو بالـ 27 من الشهر الجاري.