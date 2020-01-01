كومان: الحكم أهدى الفوز لريال مدريد على إيبار!

تصريحات قوية..

واصل رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، هجومه على تقنية الفيديو والحكام، عندما أكد أنه لا يتفهم معايير احتساب ركلات الجزاء فيما يتعلق بما حدث في مباراة إيبار وريال مدريد يوم الأحد.

تقنية الفيديو أثارت ضجة كبيرة في الساعات الماضية بعد عدم احتسابها ركلة جزاء لإيبار أمام ريال مدريد ترتب عليها فوز الملكي بثلاثية لهدف واعتلاء صدارة الليجا.

كومان ورغم المعاناة، اعتبر أن التحكيم لا يساعد مدريد ولكنه لا يتفهم القرارات، في الوقت الذي أكد فيه على ضرورة المضي قدمًا وعدم فقدان النقاط مرة أخرى من أجل التتويج بلقب الدوري.

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المدرب الهولندي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بلد الوليد المقرر لها يوم الثلاثاء، قال "أنا لا أفهم المعايير عندما يتعلق الأمر باحتساب ركلات الجزاء".

كما أضاف "لكن هناك أشياء لا يمكن فهمها، كما قلت عن كرة راموس، إذا سألت عشرة أشخاص سيقول 9 أن الكرة خطأ على راموس، لكن الحكم وفريقه رفضوا ذلك".

"هل التحكيم يساعد مدريد؟ لا، فقط يمكنني أن أعتقد أنها كانت ركلة جزاء مثل أي شخص آخر، فكر في الحكم إنها ليست قرارات سهلة، ولكن إن سألتني فإنها ركلة جزاء."

ميسي يمنح جماهير برشلونة قُبلة الحياة

وتابع متحدثًا عن مباراة بلد الوليد "يجب أن نلعب بصورة أكثر تنظيمًا، علينا أن نحافظ على تركيزنا حتى اللحظات الأخيرة وأن نقلل من الأخطاء".

أما عن ليونيل ميسي "لست بحاجة إلى ليو ميسي لإجراء مقابلة لمعرفة أنه متحمس ومع زملائه في الفريق، أراه كل يوم يتدرب ويعمل مع زملائه في الفريق".

"المشكلة ليست في التعادل مع فالنسيا، المشكلة أننا خسرنا العديد من النقاط، إن ذلك يضع علينا ضغطًا إضافيًا، كل تعادل هو خطوة للوراء."

وأتم "أعتقد أن الفريق متحد للغاية ونشعر جميعًا بعدم السعادة وأفضل فيتامين لحل الأزمة هو الفوز، موضوع ميسي أنه متكامل ويعمل على تغيير الأشياء مثل أي شخص آخر".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الليجا برصيد 21 نقطة وبفارق 8 نقاط عن صاحبي الصدارة، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.