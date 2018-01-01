كومان يفسر تصريحاته حول الاعتزال

تصريحات غريبة من كومان الأسبوع الفائت

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد كينجسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ، للحديث مرة أخرى عن التصريحات التي كان أدلى بها الأسبوع الماضي حول اعتزاله كرة القدم.

وصرح كومان بأنه سيفكر جدياً في الاعتزال وعدم الاستمرار في الملاعب في حال تجدد الإصابة التي عاد لتوه منها في الأسابيع الأخيرة.

وقال كومان مع "بيلد": "تم تفسير تصريحي بشكل خاطيء، ما عنيته بأنني لن أكون في حالة نفسية تسمح لي بالخضوع للعلاج من جديد". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وأضاف: "لم أتحدث عن الأمر من جديد، ولكن لا أرغب بالتأكيد أن أتعرض للإصابة مجدداً والمرور بنفس الظروف مرة أخرى".

وعاد كومان من جديد للمشاركة مع بايرن في الأيام الأخيرة وسجل هدفاً في تعادل الفريق أمام أياكس بدوري الأبطال الأسبوع الفائت.

وكان كومان أُصيب في أولى لقاءات بايرن هذا الموسم أمام هوفنهايم على مستوى الكاحل، وهي الإصابة الثالثة له مع البافاري.