ريال مدريد يستغل مباراة فايكانو لمتابعة نجمه عن قرب

ريال مدريد يسعى لضم اللاعب سيرجيو مورينو لصفوفه وسيراقبه عن قرب في مواجهة رايو فايكانو اليوم بملعب سانتياجو برنابيو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم على وجود رغبة من نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب الإسباني الشاب سيرجيو مورينو نجم رايو فايكانو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النادي يتابع اللاعب منذ فترة وأبدى اهتمامًا واضحًا بالحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

الصحيفة ذكرت أن اللاعب سيتم متابعته عن قرب في مواجهة ريال مدريد ضد رايو فايكانو اليوم بالجولة الـ 16 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

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صاحب الـ 19 عام يلعب في الأساس لفريق الرديف برايو فايكانو لكن تم تصعيده هذا الموسم للفريق الأول بعد المستويات اللافتة التي قدمها مؤخرًا.

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ويملك اللاعب عقدًا مستمرًا مع رايو فايكانو حتى نهاية الموسم الجاري، أي إنه يستطيع الانضمام مجانًا في شهر يونيو المقبل لصفوف ريال مدريد.

جدير بالذكر أن عقد اللاعب مع ناديه به شرط جزائي قيمته 25 مليون يورو يستطيع ريال مدريد الحصول على خدماته بهم في شهر يناير حال قررت إدارة النادي ذلك واتفقت مع اللاعب.