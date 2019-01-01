كومان: أرغب بالاستمرار لسنوات في بايرن ميونخ

تعرف على تصريحات كومان حول مستقبل في البافاري

يرغب الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ، في تمديد التعاقد مع النادي البافاري خلال الفترة المقبلة.

كومان يمتلك عقدًا ينتهي في 2023 وصار من العناصر الهامة لكتيبة نيكو كوفاتش لولا الإصابات.

وقال الفرنسي في تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية: "أحلم بالاستمرار مع بايرن لأطول فترة ممكنة".

وتابع: "مركزي يتطلب مني القيام بالكثير من الأدوار الهجومية وتسجيل الأهداف. أحاول في كل مشاركة أنّ أقدّم أفضل ما لدي وأعلم أنني أستطيع تحقيق الأفضل".

كومان انضم إلى بايرن ميونخ في 2015 على سبيل الإعارة من يوفنتوس انتهت بضم نهائي في 2017 مقابل 21 مليون يورو.

نحتاج إلى ربع هدوء احتفال صلاح في حياتنا 🧘‍♂️pic.twitter.com/uf5gxVhZEO — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 18, 2019

صاحب الـ 22 عامًا سجل 23 هدفًا وصنع 23 آخر في 116 مباراة لعبنها بقميص بطل الدوري الألماني.

وحدثت مشادة مؤخرًا بين كومان والمهاجم روبرت ليفاندوفسكي في تدريبات بايرن ميونخ ولكن المدرب كوفاتش تدخل وأنهى الأزمة.