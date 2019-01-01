مشادة بين ليفاندوفسكي وكومان في تدريبات بايرن ميونيخ

هل تكون نقطة تحول في موسم بايرن؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

خاض ثنائي بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والفرنسي كينجسلي كومان، عراكاً فيما بينهم أثناء تدريبات الفريق البافاري لمباريات الدوري الألماني المقبلة.

ويأتي ذلك في ختام الأسبوع الذي عاد فيه البافاري لتصدر جدول ترتيب المسابقة بعد سحق ضيفه وغريمه بوروسيا دورتموند بخماسية نظيفة.

وقام البولندي بانتقاد الجناح الفرنسي الشاب، ليقوم الثنائي بالتجادل في وجه بعضهم الآخر، حيث قام مدافعي الفريق، نيكلاس زوله وجيروم بواتينج بإبعادهم عن بعض.

وفيما أرسلهم المدير الفني الكرواتي، نيكو كوفاتش إلى غرفة الملابس، مع استكمال الحصة التدريبية بين لاعبي الفريق.

وسيظهر المدير الفني غدًا ليوضح حقيقة الأمر، وما إذا سيتم توقيع عقوبة على الثنائي أم لا.

عيد ميلاد سعيد @Thiago6! 🎉



إليكم أفضل 🔟 لحظات لصاحب القميص رقم 6⃣ #البايرنpic.twitter.com/Jw42FNkiwn — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) April 11, 2019

وسيلتقي بايرن مع فورتونا دوسلدورف وعينه على الثأر من خسارة لقاء الدور الأول، ومواصلة تصدر ترتيب البوندسليجا.