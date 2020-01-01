كول بالمر: النجم الشاب لمانشستر سيتي السائر على خطى فودين

توقع بيب جوارديولا "مستقبلًا جيدًا" للاعب خط الوسط المولود في مانشستر كول بلمر بعد أول مباراة للاعب البالغ من العمر 18 عامًا مع السيتي هذا الموسم

ملعب الاتحاد لمانشستر سيتي لا ينقصه أسماء النجوم، مع وجود عدد من اللاعبين البارزين في العالم، في كل من فريق الرجال والسيدات.

على هذا النحو، يمكن أن يؤدي كونك لاعبًا شابًا من خلفية محلية، في بعض الحالات، إلى ضياع الأفراد الموهوبين في المراوغة.

أظهر فيل فودين أنه لا يزال هناك مجال للاعبين المحليين للنجاح في السيتي، على الرغم من أنه لم يكن هناك أي سؤال حقًا حول ما إذا كان سيحقق الدرجة التي تم تصنيفها على أنها تتمتع بإمكانيات عالية على مستوى النادي والمستوى الدولي.

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ومع ذلك، هناك أمل في أن يكون فودين رائدًا لجيل جديد من نجوم الفريق الأول الذي أنتجه برنامج شباب مانشستر سيتي، بدلاً من أن يكون خريج الأكاديمية الوحيد بين مجموعة من التعاقدات بملايين الجنيهات.

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يبدو أن اللاعب التالي هو لاعب خط الوسط المبدع كول بالمر، الذي على الرغم من سلوكه المتحفظ كان يُحدث ضجة كبيرة حول ملعب الاتحاد.

ترك بالمر ، 18 عامًا ، انطباعًا قويًا على بيب جوارديولا وطاقمه التدريبي، وبعد أن ظهر لأول مرة في وقت سابق من هذا الموسم، يبدو أنه مستعد للبقاء في خطط الفريق الكتالوني طوال الموسم.

قال مدرب مانشستر سيتي بعد أن قدم له أول ظهور في الفوز بكأس كاراباو في سبتمبر على بيرنلي: "منذ شهرين أظهر لنا الكثير من الأشياء. لديه مستقبل جيد في هذا النادي."

كان صعود بالمر الأخير جديرًا بالملاحظة بشكل خاص.

في أبريل 2019 ، كان جوارديولا يشاهد من المدرجات عندما أهدر الشاب ركلة الجزاء الحاسمة في المباراة النهائية لكأس الشباب الإنجليزي أمام ليفربول.

بعد أقل من 18 شهرًا ، كان هو الذي سجل هدف الفوز من مسافة قريبة في الفوز 3-2 على تشيلسي ، حيث أنهى السيتي انتظاره الذي دام 12 عامًا للفوز باللقب.

توج ذلك بأسابيع قليلة لا تُنسى بالنسبة لبالمر ، الذي تلقى أيضًا استدعاءه الأول مع فريقه الأول في دوري أبطال أوروبا عندما قدم كبديل متأخر ضد مرسيليا في أكتوبر.

قال لجول: "لقد كان الأمر جيدًا ، كل هذا حدث بسرعة كبيرة. لقد استمتعت به كثيرًا وأريد فقط أن أبدأ الآن على ما أعتقد.

"من المشجع حقًا أن [جوارديولا] يمنح الفرص للاعبين الشباب. أعتقد أنه إذا كان اللاعبون الأصغر سنًا يلعبون بشكل جيد ، وإذا كان يحبهم ، فلا أعتقد أنه سيتردد في وضعهم في فريقه.

"لذلك نحن بحاجة فقط لمواصلة التقدم حقًا ، ونأمل أن نحصل على المزيد من الفرص."

حصل بالمر على فرصة للتدريب مع الفريق الأول بعد موسم ممتاز الموسم الماضي كجزء من فريق تحت 18 عامًا.

في المجموع ، سجل 15 هدفًا وصنع خمس تمريرات حاسمة في 14 مباراة فقط ، وفاز بجائزة أفضل لاعب في العام.

ساعده أمثال كايل ووكر، الذي ينتمي إلى نفس وكالة بالمر وفودين، على الاستقرار عندما انضم إلى الفريق الأول ، واغتنم الفرصة لإثارة الإعجاب.

يتذكر انضمامه إلى لاعبين مثل دافيد سيلفا وسيرخيو أجويرو ، الذي كان يشاهده في مانشستر سيتي كمشجع منذ أن كان في العاشرة من عمره: "لقد تجاوزت التفكير في عدم وجود ضغط".

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"أنا طفل صغير ، لن يتوقعوا أي شيء لذلك اعتقدت أنني سأذهب وألعب مثلما فعلت منذ أن كنت صغيرًا. فقط اذهب واستمتع ، هكذا فعلت ".

على الرغم من أن تفشي فيروس كورونا أوقف تطوره، مع توقف جميع مباريات كرة القدم في جميع أنحاء إنجلترا لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا بين أوائل مارس وحتى يونيو، عندما عاد مانشستر سيتي ، اختاروا دعوة عدد من لاعبي الأكاديمية المحلية للتدريب مع الفريق الأول في محاولة للتأكد من أنهم لن يشعروا بالعزلة مع عدم جدولة كرة القدم للشباب حتى الخريف.

كان بالمر من بين المجموعة ، وتم اختياره على مقاعد البدلاء في مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهاية موسم 2019-20 حيث ضمن السيتي المركز الثاني.

ينحدر بالمر من ويثينشو - نفس ضاحية مانشستر التي ولد فيها ماركوس راشفورد - كان بالمر مطمعاً لكل من السيتي ومانشستر يونايتد عندما كان يبلغ من العمر ثمان سنوات ، واختار في النهاية الجانب الأزرق من المدينة لمواصلة تطوره.

كان ، رغم ذلك ، أصغر لاعب في كل فئة عمرية يمر بها في الأكاديمية ، وكان على وشك الاستغناء عنه بسبب حجمه.

كان البعض قلقًا من أنه كان ضئيلًا جدًا بحيث لا ينجح ، على الرغم من أن آخرين شعروا أن أسلوبه كان سيجعله مميزًا لو كان يتدرب في أكاديمية لا ماسيا في برشلونة ، حيث يتم تقدير لاعبي خط الوسط الموهوبين تقنيًا.

لا توجد مثل هذه المخاوف في الوقت الحاضر ، حيث وصل طول بالمر الآن إلى أكثر من 183 سم، لكنه لا يزال ينعم بنفس اللمسة الأنيقة والذوق الذي ميزه باعتباره موهبة منذ عقد من الزمن.

يلعب بقدمه اليسرى بشكل طبيعي، وهو يتألق عندما يقطع من الجانب الأيمن إلى قدمه القوية بينما يستمر في تشكيل تهديد المرمى بالإضافة إلى كونه صانعًا رئيسيًا.

تم توقيع أول عقد احترافي له في يوليو 2019 ، وكافأه النادي بتمديد لمدة عامين بعد عام ، مما يعني أن عقده الحالي سيبقيه في مانشستر سيتي حتى صيف 2024.

الآن يتعين على اللاعب الدولي في منتخب إنجلترا تحت 18 سنة أن يشق طريقه إلى أفكار جوارديولا ، ولكن بعد رعاية الكاتالونية بعناية تقدم فودين ليصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق الأول ، يعتقد بالمر أنه يجب عليه التحلي بالصبر ومواصلة التحسن.

يقول: "أفكر في التدريب كل يوم وأعمل بجد. ما زلت أعتمد على عقلية أنه لا يوجد ضغط - فقط اذهب وافعل ما تريد مثلما كنت صغيرًا.

"فقط اذهب وعبر عن نفسك ، اعمل بجد وانظر إلى أين يأخذني ذلك."