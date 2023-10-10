كوليبالي يكشف حقيقة اعتزاله دوليًا بعد الانتقال إلى الهلال .. ويرد على غرور نيمار بـ"سر مثير"

تصريحات مثيرة من مدافع الهلال خاليدو كوليبالي

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كشف المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، حقيقة اعتزاله اللعب الدولي؛ بعد الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

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كوليبالي البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي.

وأعلن كوليبالي في تصريحات لـ"+Canal"، استمراره في اللعب مع منتخب السنغال؛ قائلًا: "طالما أنا مستعد بدنيًا وعقليًا لخدمة الوطن.. فلن تكون هناك مشكلة".

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وأعرب مدافع الهلال، عن أمنيته في استمرار تطور اللاعبين الشباب؛ لكي يتواجد من يستطيع خلافته في منتخب السنغال، قريبًا.

وعن انتقاله إلى الزعيم.. اعترف أنه عانى من صعوبات في أيامه الأولى؛ بسبب عدم التعود على الأجواء في الملاعب السعودية والآسيوية.

وأضاف كاليدو كوليبالي: "لكن.. من حسن حظي أنني حضرت فترة الإعداد بالكامل، كما أن مشاركتي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، سهلت من اندماجي مع الفريق".

وأكد كوليبالي، على أن البيئة في نادي الهلال، أكثر من رائعة، مستشهدًا بالعلاقة القوية بين اللاعبين المحليين والأجانب، خاصة البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا ومحمد كنو.

وبخصوص شخصية البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.. كذب نجم منتخب السنغال، كل الشائعات المنتشرة بشأن "غروره"؛ قائلًا: "نسمع كثيرًا عن هذا الأمر، لكن الحقيقة أنه متواضع للغاية ومندمج مع الجميع".

وشدد كوليبالي، على أن كل ما يحتاجه نيمار، من أجل التألق وإظهار أفضل إمكانياته الفنية؛ هو أن يشعر بالحب داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

جدير بالذكر أن الساحر البرازيلي، انضم إلى نادي الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو تقريبًا.

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