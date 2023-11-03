كولومبيا تعلن الجهة الخاطفة لوالد لويس دياز.. وأخبار جيدة لنجم ليفربول

عائلة النجم الكولومبي في وضع ماساوي..

نور جديد بدأ يلوح في الأفق بشأن عودة والد نجم ليفربول لويس دياز إلى منزله سالمًا، بعد أن تم خطفه خلال الأيام الماضية في كولومبيا.

السلطات الأمنية الكولومبية أعلنت أن جماعة "جيش الليبرالية الوطنية" التي تعتبر إرهابية في كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن خطف والد دياز، لويس مانويل.

وفقًا لصحيفة "سيمانا" الكولومبية فإن والد دياز من المرشح أن يعود إلى منزله بعد المفاوضات مع تلك الجماعة.

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وقبل أيام، كان الحادث قد وقع في كولومبيا، حيث احتجز الخاطفون والد دياز، وتركوا زوجته في سيارتهما تحت تهديد السلاح.

وأخبرت السلطات الكولومبية نجم ليفربول بألا يذهب إلى بلاده من أجل تحرير والده "لأنه ربما يكون هو المقصود بالحدث كله".