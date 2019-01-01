كولاسيناك يحلم بعودة آرسنال إلى دوري أبطال أوروبا

يؤكد أيضًا على ضرورة العمل بجد..

تمنى سيجاد كولاسيناك لاعب آرسنال أن يُساهم في إعادة فريقه من جديد للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك من خلال احتلال مركز من المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويُعد هذا هو الموسم الثالث لآرسنال على التوالي الذي لا يشارك فيه في دوري أبطال أوروبا ويكتفي بالوجود في بطولة الدوري الأوروبي.

الدولي البوسني عبّر عن أمانيه بالعودة للبطولة الأغلى، فقال "السباق على المراكز الأربعة الأولى مفتوح على مصرعيه وليس أدل على ذلك من خسارة السيتي أمام ولفرهامبتون قبل التوقف الدولي."

وتابع "لكننا سنركز فقط على أنفسنا ونحاول العمل بجد للفوز في كل مباراة، ومن يعرف ماذا سيحدث في نهاية الموسم؟ نحن في البداية الآن ولكن نأمل بأن نُنهي الموسم في مركز من المراكز الأولى."

"لقد بدأنا بداية قوية وحققنا المركز الثالث قبل التوقف الدولي وهو ما كان هدفنا بالفعل. الآن نحن في حاجة إلى تحسين بعض النقاط وبالفعل نعمل على هذا الأمر."

مراهق آرسنال يعد إيمري بمواصلة القتال على حلم الطفولة

الجانرز لديه الفرصة في أن يبقى في مركزه الثالث بالتساوي مع صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي بـ19 نقطة، في حال أن استطاع الانتصار على شيفيلد يونايتد في المباراة المقرر لها الإثنين في ختام الجولة التاسعة من البريميرليج.

وسيعود إلى آرسنال أخيرًا في هذه المواجهة أغلب نجومه المصابين، كأليكساندر لاكازيت وهيكتور بيلرين وروب هولدينج، مما اعتبره كولاسيناك سيُضفي قوة أكبر على كتيبة أوناي إيمري.

واختتم الظهير الأيسر حديثه قائلًا "عندما نعود جميعًا سنكون حقًا فريقًا قويًا. إن الأمر لا يتعلق فقط بالـ 11 لاعبًا الأساسيين في الملعب، بل هو أيضًا بمن على مقاعد البدلاء، بل والنادي بأكمله."