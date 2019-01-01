كوكي يوضح الطريقة التي ستجعل أتلتيكو مدريد يفوز على يوفنتوس

أتلتيكو مدريد لديه سجل غير جيد أمام يوفنتوس في إيطاليا

أكد كوكي لاعب أتلتيكو مدريد، أن هدف فريقه هو الفوز فقط على يوفنتوس للتأهل متصدرين مجموعتهم في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة، يوفنتوس مساء غد الثلاثاء في قمة الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقل السيدة العجوز بإيطاليا.

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وقال كوكي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نريد أن نحقق شيئاً جديداً على هذا الملعب، نحن نسعى للتأهل كمتصدرين للمجموعة، يجب أن نكون هادئين حتى يحدث ذلك".

وواصل: "يوفنتوس أحد أفضل الفرق في العالم، سيتوجب علينا الظهور بشكل منظم أمامهم للحصول على النقاط الثلاث، سندخل المباراة بقوة ورغبة في تحقيق الفوز كي نحصل على نقاط المباراة".

وعند سؤاله عن مواجهة كريستيانو رونالدو قال: "إذا نظرت إلى فريقه، سترى أن الجميع مستوياتهم عالية وإن لم يكن في يومه فكل لاعبي يوفنتوس لديهم مستويات رائعة".

جدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثاني أتلتيكو برصيد سبع نقاط، وفي المركز الثالث لوكوموتيف موسكو بثلاث نقاط بالتساوي مع باير ليفركوزن.