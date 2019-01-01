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دوري أبطال أوروبا

كوكي سعيد بالعودة في الوقت المناسب وحزين من أجل موراتا

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Getty Images
الإسباني عاد من الإصابة في الوقت المناسب
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أشاد الإسباني كوكي، بأداء أتلتيكو مدريد في الفوز على يوفنتوس الإيطالي، في ذهاب دوري أبطال أوروبا بمرحلة ثمن النهائي.

وتفوق الروخيبلانكوس بفضل هدفين في الدقائق الأخيرة، ليتفوق قبل لقاء الإياب في إيطاليا.

وقال اللاعب عقب نهاية اللقاء في تصريحات لبي أن سبورتس: " سعيد بالعودة ومساعدة الفريق، لعبت 60 دقيقة اليوم وقدمت كل ما لدي لمساعدتهم".

وواصل: "أعتقد أنها هوية أتلتيكو مدريد أن يصارع على كرة الكرات، وأن نحس بدعم الجماهير".

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واختتم عن هدف موراتا الغير مُحتسب: "كان قد احتفل بالهدف ومن السيء عدم احتسابه، لكن نتمنى أن يعود مرة أخرى للتسجيل".

ويلتقي الفريقان مجددًا على أرضية ملعب أليانز سيتديوم في إيطاليا بالثاني عشر من مارس المقبل.

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