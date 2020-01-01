كوكا يشارك بديلًا ويقود أولمبياكوس للفوز على أتروميتس

كوكا يسجل هدفًا قاتلًا ويقود أولمبياكوس للفوز بالدوري اليوناني.

قاد المصري أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق أولمبياكوس، فريقه لتحقيق الفوز على نظيره أتروميتوس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 23 ضمن منافسات الدوري اليوناني .

كوكا شارك بديلًا في الدقيقة 59 من زمن المباراة، بدلًا من زميله ماسوراس جيورجيوس، ليشارك في أول مباراة له مع أولمبياكوس، بعد العودة له خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانتقل كوكا من صفوف سبورتنج براجا البرتغالي، إلى نادي أولمبياكوس خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليعود مجددًا إلى فريقه القديم.

المزيد من الفرق

واستقبل كوكا الكرة، بعد تمريرها من الخلف إلى الأمام، ليضعها برأسه في شباك أتروميتوس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

هل يتم تأجيل السوبر المصري؟ محمد فضل يكشف الحقيقة

ورفع فريق أولمبياكوس رصيده إلى النقطة 57 في صدارة الدوري اليوناني، بينما تجمد رصيد أتروميتوس عند النقطة 26 في المركز الثاني.

المباراة شهدت مشاركة الجزائري هلال العربي سوداني، والمغربي يوسف العربي، لاعبا فريق أولمبياكوس اليوناني.