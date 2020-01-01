كوفاتش يرد على انتقادات نجوم بايرن ميونخ وينصح ألابا بالرحيل

كوفاتش يخرج للإعلام لأول مرة عقب إقالته من تدريب بايرن ميونخ..

أكد الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ السابق، أنه لا ينظر إلى تجربته مع الفريق البافاري بعين الندم.

كوفاتش، تولى تدريب بايرن ميونخ في صيف 2018، وتمكن من تحقيق الثنائية المحلية في موسمه الأول، إلا أنه تعرض للإقالة في نوفمبر الماضي؛ بسبب سوء المستوى والنتائج.

وأكد كوفاتش، في أول ظهور إعلامي له عقب الإقالة، أنه أصبح مدرب أفضل بعد وقته في بايرن ميونخ.

المزيد من الفرق

وقال مدرب كرواتيا السابق، في تصريحات لقناة "Servus TV" النمساوية: "لقد نظرت إلى الفترة الماضية بشكل إيجابي للغاية، أعتقد أنني أصبحت مدربًا أفضل".

كيميش: علينا أن نتعامل مع تشيلسي بطريقة مختلفة عن ليفربول

وأضاف صاحب الـ48 عامًا: "أنا سعيد لأنني حصلت على فرصة تدريب بايرن ميونخ، فالجميع يريد الذهاب إلى هناك ولكن فقط عدد قليل منهم من يفعل ذلك".

وأشار كوفاتش، إلى أنه لا يزال يتابع فريقه السابق، موضحًا: "أشعر بالسعادة دائمًا عندما يفوز بايرن ميونيخ، لقد اتصلت بهانزي فليك وهنأته بعيد ميلاده، وتمنيت له حظًا سعيدًا أمام تشيلسي".

وبسؤاله عن مستقبله، أجاب: "أفترض أنني سأعود إلى التدريب في الصيف المقبل، هناك عديد الدوريات الجيدة مثل إنجلترا، إسبانيا، والدوري الألماني مثير للاهتمام دائمًا".

وعن إمكانية تدريبه لمنتخب كرواتيا مجددًا، أفاد: "تدريب المنتخب الوطني عمل رائع بالتأكيد، لكن العمل اليومي أكثر متعة، أنا مستعد للذهاب إلى المكان الذي أشعر فيه بالتقدير".

ورد كوفاتش على هجوم لاعبي بايرن ميونخ عليه عقب إقالته: "عديد الأشخاص يقولون الكثير من الأشياء، لا يجب أخذ كل شيء على محمل الجد، أنا أتطلع إلى الأمام ولا أنظر خلفي".

وتطرق مدرب آينتراخت فرانكفورت السابق، للحديث عن إمكانية رحيل دافيد ألابا ظهير الفريق البافاري.

وأتم: "دافيد يمكنه اللعب في أي فريق بالعالم، ولكن عليه أن يعي ذلك بنفسه، أستطيع أن أخبر نفسي بأني إذا ذهبت إلى نادٍ ما، سيكون هناك دفعة معنوية أخرى".