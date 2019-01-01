كوفاتش يؤكد رغبة بايرن في ضم جناح تشيلسي

الأنباء تؤكد تقديم بايرن عرضاً قيمته 30 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب في شهر يناير الجاري

أكد نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ، اهتمامه بالتعاقد مع هودسون أودوي جناح تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بايرن يحاول التعاقد مع لاعب في مركز الجناح بشهر يناير الجاري، لتأكد رحيل آرين روبن بنهاية الموسم، وإمكانية لحاق فرانك ريبيري به بعيداً عن البافاري.

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أودوي جناح تشيلسي الشاب يعتبر الهدف الأبرز لبايرن، وسط أنباء حول تقديم النادي الألماني عرضاً قيمته 30 مليون جنيه إسترليني لضمه.

وقال كوفاتش عن أودوي:"هو في نفس عمر جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند، وحقق نجاحاً كبيراً مع فرق الشباب".

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وأضاف:"من الطبيعي أن نتابعه ونهتم بالحصول على خدماته، لكن عليكم سؤال حسن صالح حميديتش باعتباره المدير الرياضي المسؤول عن التعاقدات".

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وأما عن ميريتان شعباني لاعب الفريق المرشح للانضمام لأياكس:"أيضاً حمديتيتش هو المسؤول، أنا سعيد جدا بمستوى اللاعب مع فريق الشباب ومن الطبيعي اهتمام الأندية به".

يُذكر أن بايرن ارتبط أيضاً بالتعاقد مع لوكاس هيرنانديز مدافع أتليتكو مدريد، وتفعيل الشرط الجزائي في عقده بـ80 مليون يورو.