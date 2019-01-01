كوفاتش يوضح موقفه من رحيل مارتينيز وبواتينج

نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ يؤكد معارضته لفكرة رحيل جيروم بواتينج وخافي مارتينيز عن الفريق البافاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ معارضته لفكرة رحيل الثنائي جيروم بواتينج وخافي مارتينيز عن صفوف النادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كوفاتش وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لما يقدماه خلال الفترة القادمة.

وقال كوفاتش: "لدي ثقة كبيرة في خافي مارتينيز وجيروم بواتينج وأعرف ما الذي أحتاجه منهما بالتحديد خلال الفترة المقبلة".

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وعند سؤاله إذا كانا سيرحلان عن النادي: "لن أوافق على هذا بكل تأكيد، لقد قدما فترة رائعة في الإعداد للموسم ولا حاجة لمثل هذه الأنباء".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت الثنائي بالرحيل عن صفوف بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية في ظل إعادة بناء كوفاتش للفريق.

جدير بالذكر أن مارتينيز وبواتينج لديهما تعاقدًا مع بايرن ميونخ لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل مما يعني انهما لديهما حوالي ٢٠ شهرًا في صفوف البافاري.