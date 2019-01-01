كوسيلني موجهًا انتقادًا مبطنًا لفينجر: آرسنال الآن أكثر ذكاءً

المدافع سعيد بالنتائج أمام الكبار

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف لوران كوسيلني أداء آرسنال تحت قيادة أوناي إيمري بالأكثر ذكاءً من المواسم السابقة التي قاده خلالها الأسطوري آرسين فينجر، في انتقاد مبطن للمدرب الفرنسي.

وفشل آرسنال في التأهل لدوري أبطال أوروبا خلال العامين الأخيرين بسبب نتائجه السلبية ضد الفرق الكبرى في إنجلترا، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وتوتنهام.

ولكنه يتواجد حاليًا في المركز الرابع متقدمًا على مان يونايتد والبلوز، وقد تحسنت نتائجه كثيرًا ضد منافسيه المباشرين وآخرهم كان الفوز على رجال أولي جونار سولشار بهدفين دون رد.

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المدافع الفرنسي قال عن هذا التقدم "لقد فزنا بـ12 نقطة من مواجهة الكبار هذا الموسم، عوضًا عن 6 في الموسم الماضي. هذا يُظهر أن نهجنا في تلك المباريات أصبح مختلفًا. الأمر غير متعلق بالهجوم فقط، لكننا أصبحنا أكثر ذكاءً".

"نستطيع تغير أسلوب لعبنا خلال المباراة، المدرب يستخدم تشكيلات مختلفة ويُظهر مرونته واللاعبون كذلك وهذا أمر جيد. بالطبع نحن بحاجة للتحسن في مباريات الكبار على ملعبنا، لكننا على الطريق السليم".