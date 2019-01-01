مدرب الكونغو يُحاول خطف وان بيساكا من إنجلترا

هل ينجح في مهمته؟ الأمر يعتمد على اللاعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُحاول منتخب الكونغو الديمقراطية خطف آرون وان بيساكا من نظيره الإنجليزي، إذ لم يلعب مدافع كريستال بالاس سوى مع المنتخبات الشابة الإنجليزية ومازال أمامه فرصة تمثيل منتخب أول مختلف.

ولم يُستدع وان بيساكا لمباراتي المنتخب الإنجليزي ضد تشيك ومونتينيجري في تصفيات يورو 2020، نظرًا لكون الثلاثي ترينت أليكساندر آرنولد وكيران تريبير وكايل ووكر متاحًا للمدرب جاريث ساوثجيت.

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ويُحاول المدير الفني لمنتخب الكونجو استغلال تلك "الزحمة" في مركز الظهير الأيمن وإقناع صاحب الـ21 عامًا بتمثيل المنتخب الأفريقي، وقد حاول فعلًا التواصل معه لكن وان بيساكا لم يرد على اتصالاته.

المدرب فلوران إبينجي قال لصحيفة ذا إنديبيندينت "الأمر يعتمد عليه، أرسلت كشاف المنتخب لمشاهدته قبل 4 أشهر وأرسل لي تقريره، لقد لعب جيدًا، لن أوجه له الدعوة إلا بعد أن أتحدث معه. اتصلت به منذ شهر ولم يرد. يجب أن تكون لديه الرغبة في تلبية الدعوة واللعب للكونغو، مثل يانيك بولاسيه".

اللاعب الذي جدد عقده في إبريل الماضي مع كريستال بالاس كان قد أبدى رغبته تمثيل منتخب الأسود الثلاثة، إذ أبدى سعادته لتوجيه الدعوة له للعب لمنتخب إنجلترا تحت 21 عامًا وأوضح أن الفريق الأول هو هدفه القادم.