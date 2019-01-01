كوسيلني: أهدينا وست هام الفوز ونطمح في العودة ضد تشيلسي

المدافع الفرنسي يتحدث عن الخسارة القادمة لأرسنال خارج ملعبه ضد الهامرز بالدوري الإنجليزي



أكد لوران كوسيلني مدافع أرسنال، أن افتقاد الفاعلية الهجومية، كان أحد أهم أسباب خسارة فريقه ضد وست هام.

أرسنال افتتح الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج، بتلقي خسارة صادمة من الهامرز بهدف نظيف، ليتأزم موقفه في صراع الأربعة الكبار.

نيمار يسخر من شائعات عرض نفسه على برشلونة

وقال كوسيلني بعد اللقاء:"أعتقد أننا احتجنا للمزيد من الهدوء في الثلث الأخير من الملعب وإنهاء الفرص".

وأضاف:"لم نتوقف عن الهجوم في الشوط الثاني لكن تلقينا هدفاً مبكراً، من الصعب الفوز في حالة عدم استغلال الفرص المتاحة لك".

حرب شرسة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على ضم كوليبالي مدافع نابولي.🔵

كوليبالي إلي أين 👀🤔 pic.twitter.com/s1YUJYsPfM — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 12, 2019

وتابع قائد المدفعجية:"كنا بحاجة للخروج بشباك نظيفة، لكن منحناهم فرصة سهلة للتسجيل ومع ذلك نثق في قدرتنا على العودة والتعافي من الخسارة".

موقف أرسنال بعد الهزيمة:"عندما تصل لبداية العام فتكون هناك العديد من المباريات الصعبة، التنافس بهذا المستوى العالي ليس سهلاً، وكل ما يجب فعله الآن هو الهدوء فقط".

يوفنتوس يضغط لضم إيسكو وديبالا طريقه لحسم الصفقة

مواجهة تشيلسي:"مباراة على ملعبنا ضد أحد الفرق الأربعة الأولى، نعلم ما يجب علينا فعله وسنستعد جيداً للمباراة".

جدير بالذكر أن الخسارة جمدت رصيد أرسنال عند 41 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الرابع.