عودة محتملة لهاندانوفيتش أمام لودوجوريتس بالدوري الأوروبي

هاندانوفيتش يستعد للعودة..

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، إن إنتر ميلان قد يستعيد خدمات حارسه سمير هاندانوفيتش، قبل مواجهة يوفنتوس الحاسمة مطلع الشهر المقبل.

وتعرض هاندانوفيتش لإصابة بكسر في إصبع يده أبعده عن الملاعب منذ بداية الشهر الجاري، ليغيب عن مواجهات أودينيزي وميلان ونابولي ولاتسيو.

صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أشارت إلى إمكانية عودة قائد النيراتزوري أمام لودوجوريتس رازجراد البلغاري، الخميس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من عمر مسابقة الدوري الأوروبي .

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وتلقى دانييلي باديلي، حارس إنتر البديل عديد الانتقادات على مستواه خلال الفترة التي حرس فيها عرين الأفاعي في غياب هاندانوفيتش.

ويأمل إنتر في استعادة خدمات حارسه البالغ من العمر 35 عامًا قبل المباراة الحاسمة أمام يوفنتوس، في الدوري الإيطالي، الأسبوع المقبل.

ويحتل إنتر، المركز الثالث بسلم ترتيب الدوري الإيطالي ، برصيد 54 نقطة، بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، مع العلم أن النيراتزوري لعب مباراة أقل.