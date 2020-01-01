كورونا يجبر آرسنال على تسريح 55 موظفًا

تأثيرات كورونا على كرة القدم تتواصل

اضطر نادي آرسنال للاستغناء عن 55 فردًا من موظفيه وذلك بسبب التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا الذي اجتاح العالم منذ أشهر.

وتأثرت جميع الأندية الأوروبية بالحالة الاقتصادية التي أصبح عليها العالم كله بعد تفشي الوباء مما تسبب في خسائر فادحة للجميع.

وحول ذلك، أصدر نادي آرسنال بيانًا اليوم الأربعاء ليعلن فيه عن المتغيرات الجديدة في هيكلة موظفيه من أجل الاستمرار في الاستثمار الذي يقيمه النادي.

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وجاء في بيان آرسنال أن النادي عمل بجد طوال الفترة الماضية لكي يتجنب الآثار السلبية لفيروس كورونا رغم الخسائر التي تسبب فيها.

وأضاف النادي أن مصادر الدخل الرئيسية للنادي قد تأثرت بشكل مباشر مما تسبب في تقليل العائد المادي الذي اعتاد النادي الحصول عليه.

ونتيجة لذلك، كان عليهم توفير النفقات من خلال الاستغناء عن بعض الموظفين والذين وصل عددهم إلى 55 شخصًا دفعة واحدة، على عكس رغبتهم كما وضحوا.

وقال النادي إن المؤشرات الحالية تقول إن الموسم الجديد سيبدأ دون إمكانية لحضور الجماهير في ملعب الإمارات، مما سيؤثر على مدخلات النادي فيما هو قادم أيضًا.

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يذكر أن الجولات التسعة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم قد تم استكمالها بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا.